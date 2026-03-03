Tyler, the Creator ha espresso critiche sulla nuova collezione di J. Press, mentre il designer del marchio ha risposto con entusiasmo. Tyler è conosciuto per il suo interesse nel menswear preppy e per la sua presenza attiva sui social, dove frequentemente commenta pubblicamente. La discussione riguarda capi come cappelli di pelliccia, waffle e orologi Cartier, elementi spesso associati al suo stile personale.

Oltre ai cappelli di pelliccia, ai waffle e ai rari orologi Cartier, Tyler, the Creator è noto per il suo amore per il menswear preppy — e per la sua inclinazione a esprimere opinioni online. La scorsa settimana il musicista vincitore di un Grammy Award ha avuto una rara occasione di combinare queste due abilità quando ha criticato su Instagram lo storico marchio Ivy Style J. Press a proposito della sua ultima collezione. Il clamore è iniziato dopo la sfilata PrimaveraEstate 2026 di J. Press alla New York Fashion Week all’inizio di questo mese. Per chi non ha l’armadio pieno di tennis sweater, G.H. Bass Weejuns e tessuti seersucker: J. Press fu fondata alla Yale University da Jacobi Press nel 1902, e i suoi sack suit, i maglioni Shaggy Dog e le OCBD (button-down oxford shirts) sono considerati capisaldi dello stile Ivy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tyler, the Creator ha criticato la nuova collezione di J. Press. Il designer del marchio ne è stato entusiasta

