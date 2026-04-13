Auto rubata e fuga a Lacedonia | inseguimento e arresto di due uomini

Due uomini sono stati arrestati a Lacedonia dopo aver tentato di fuggire a bordo di un’auto rubata. L’auto è stata intercettata e inseguita, ma i due sono stati successivamente rintracciati e fermati diverse ore dopo. L’auto rubata è stata recuperata e i due uomini sono stati portati in caserma. L’intera operazione è avvenuta senza ulteriori incidenti.

Tentano la fuga dopo essere stati intercettati a bordo di un’auto rubata, ma vengono rintracciati e arrestati dopo alcune ore di ricerche. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio. Auto sospetta e fuga improvvisa. L’episodio si è verificato nel territorio del Comune di Lacedonia, dove i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno notato un veicolo che, alla vista della pattuglia, ha interrotto bruscamente la marcia. Il conducente e il passeggero hanno quindi abbandonato repentinamente l’auto sulla carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti, per poi darsi alla fuga a piedi.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Auto rubata e fuga a Lacedonia: inseguimento e arresto di due uomini Catania, inseguimento e arresto: fermati due giovani per auto rubataOperazione dei Carabinieri della stazione di Catania Librino durante un servizio mirato al contrasto dei furti di autoveicoli. Truffa del finto incidente contro un'anziana, poi fuga con inseguimento: due uomini in arrestoAlla vittima sarebbe stato chiesto di pagare in contanti per la riparazione di un incidente mai avvenuto.