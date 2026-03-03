Due giovani sono stati arrestati a Catania dopo un inseguimento e un intervento dei Carabinieri. I militari della stazione di Catania Librino li hanno sorpresi in un parcheggio a Librino, durante un'operazione volta a contrastare i furti di autoveicoli. I due sono stati fermati con un veicolo rubato.

Operazione dei Carabinieri della stazione di Catania Librino durante un servizio mirato al contrasto dei furti di autoveicoli. Un 29enne e un 19enne, entrambi residenti nel capoluogo etneo, sono stati arrestati in flagranza di reato. L’intervento è scattato nell’area parcheggio di un centro commerciale in zona Pigno, dove i militari hanno notato i due giovani aggirarsi con atteggiamento sospetto a bordo di un’auto. Insospettiti, i carabinieri hanno avviato accertamenti in collegamento con la centrale operativa. Dai controlli è emerso che il veicolo sul quale viaggiavano era stato rubato in provincia di Agrigento. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha reagito con una manovra improvvisa, dandosi alla fuga a forte velocità tra le strade del quartiere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, inseguimento e arresto: fermati due giovani per auto rubata

