Un inseguimento tra Ardea e Pomezia ha portato a una fuga in scooter che si è conclusa con un impatto contro una vettura Smart. Il giovane alla guida dello scooter ha deciso di non fermarsi all'alt dei Carabinieri, dando inizio alla corsa. Durante la fuga, lo scooter ha urtato la vettura nel tentativo di sgusciare tra le auto in strada, causando danni all'auto coinvolta.

? Cosa scoprirai Perché il giovane ha deciso di ignorare il segnale dei Carabinieri?. Come ha fatto lo scooter a finire contro la Smart?. Quali sono le pesanti pene previste per il nuovo reato commesso?. Perché la mancanza di assicurazione ha scatenato l'inseguimento?.? In Breve Fuga causata dalla mancanza di assicurazione valida sul motociclo del ventiquattrenne.. Nuovo reato fuga pericolosa prevede reclusione da sei mesi a cinque anni.. Impatto a Pomezia coinvolge una donna residente nel luogo dell'incidente.. Arresto in flagranza con misure domiciliari ad Ardea per il conducente.. Il 4 maggio 2026, un ventiquattrenne di nazionalità romena residente ad Ardea è stato arrestato in flagranza dopo una pericolosa fuga in scooter che si è conclusa con un impatto a Pomezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento da Ardea a Pomezia: fuga in scooter e impatto con una Smart

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