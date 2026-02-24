Fuga a tavoletta | scooter rubato inseguimento e arresto a Tor

Un furto di scooter ha scatenato un inseguimento a Tor Sapienza e un arresto. Un ladro ha sottratto il veicolo in una strada tranquilla, causando un rapido inseguimento da parte della polizia. La corsa ha coinvolto diverse vie del quartiere prima che gli agenti riuscissero a bloccare il veicolo e fermare il sospettato. La scena ha attirato l’attenzione di diversi passanti, mentre le forze dell’ordine hanno recuperato il mezzo rubato.

L'inseguimento che ha paralizzato Tor Sapienza. Il 2 febbraio scorso, in una tranquilla via dei Parioli, qualcuno ha rubato uno scooter. Non un furto qualsiasi: quel Honda Sh avrebbe presto cambiato le sorti di due giovani. Il 23 febbraio, a via di Tor Sapienza, il motorino è tornato protagonista di una scena da film d'azione. Due ragazzi, un 17enne e un 18enne, lo hanno usato per una fuga che ha tenuto col fiato sospeso i residenti del quartiere. Era mattina quando i carabinieri hanno avvistato i due su via di Tor Sapienza. I militari non hanno perso tempo: hanno bloccato la strada e ordinato l'alt.