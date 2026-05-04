Fuga in scooter da Ardea a Pomezia poi l’impatto con una Smart | arrestato

Un uomo di 24 anni, residente ad Ardea e di origine romena, è stato arrestato dai carabinieri durante un tentativo di fuga in scooter. Dopo aver lasciato Ardea, si è scontrato con una Smart a Pomezia. L’arresto è avvenuto immediatamente dopo l’incidente, con il 24enne finito in manette per fuga pericolosa. Le autorità hanno condotto gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

Ardea, 4 maggio 2026 – I carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo hanno arrestato, nella flagranza del reato, un 24enne romeno domiciliato ad Ardea, gravemente indiziato del reato di fuga pericolosa. La fuga verso Pomezia. L’arresto è scaturito durante un servizio di controllo del territorio in largo Nuova California, ad Ardea, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Anzio hanno notato l’uomo alla guida di uno scooter privo di casco. Nonostante i militari abbiano intimato l’“Alt” tramite i segnali acustici e luminosi, il conducente ha ignorato l’ordine, dando inizio a un inseguimento protrattosi in sicurezza fino al comune di Pomezia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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