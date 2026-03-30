concerto liricoil fascino del tempo in musica

Il Circolo della Lirica di Padova organizza un concerto lirico che ripercorre tre secoli di musica, evidenziando l’evoluzione del sentimento e delle forme musicali. Sul palco si alternano il mezzosoprano Marina De Liso e il soprano Fabiana Visentin, accompagnate dal pianoforte. L’evento si svolge in un luogo pubblico, coinvolgendo il pubblico in un viaggio attraverso diverse epoche musicali.

Il percorso si apre nel cuore del Seicento con l’intensità espressiva di Claudio Monteverdi, dove la parola si fa emozione pura e il dialogo musicale diventa teatro dell’anima. L’eleganza del Barocco prosegue con la scrittura virtuosistica di George Frideric Handel, tra slanci luminosi e pagine di profonda introspezione. Il passaggio al Classicismo è affidato al genio di Wolfgang Amadeus Mozart, con le sue trame argute, i giochi di sguardi e le sottili alchimie psicologiche che animano i rapporti umani. Il programma si apre poi a momenti di intima riflessione strumentale, che preparano il terreno alle grandi passioni dell’Ottocento: il lirismo sospeso di Vincenzo Bellini, le raffinate atmosfere francesi di Léo Delibes e la leggerezza sognante di Jacques Offenbach. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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