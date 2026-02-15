Concerto di gala dei vincitori del Premio lirico ‘Umberto Giordano’ | la grande musica d' opera conquista il pubblico

Il concerto di gala dei vincitori del Premio lirico ‘Umberto Giordano’ ha attirato un pubblico numeroso a Foggia, dove si è svolta la XXIV edizione del festival. La manifestazione, che si è tenuta dal 9 al 12 febbraio, ha portato sul palco giovani artisti provenienti da tutto il mondo, pronti a mostrare il loro talento. La serata ha offerto interpretazioni di arie famose, regalando emozioni e dimostrando la crescita di nuove voci nel panorama dell’opera.

C'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Sul podio il soprano Claudia Urru, il baritono coreano Jo Wonjun, il soprano Federica Venturi (secondo posto ex aequo), e il baritono cinese Xu Haichen Momento di intensa emozione è stato anche il messaggio a sorpresa inviato dal suo camerino, “prima della prima”, dal soprano Eleonora Buratto, eccellenza della lirica italiana nel mondo, che proprio il 12 febbraio ha interpretato Marina, opera giovanile di Umberto Giordano, in prima assoluta al Teatro Dal Verme a Milano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Premio Lirico Internazionale ‘Umberto Giordano’, appuntamento con i Preludi Giordaniani Sono iniziati gli appuntamenti della 24esima edizione del Premio Lirico Internazionale ‘Umberto Giordano’. “Gran Galà Lirico”: un viaggio tra arie d’opera e canti dell’anima al teatro Ricciardi Il “Gran Galà Lirico” al Teatro Ricciardi offre un serata dedicata alle arie d’opera e ai canti della tradizione musicale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gran Galà Lirico a Milano del 14 febbraio; PREMIO LIRICO INTERNAZIONALE UMBERTO GIORDANO: GRAN FINALE A INGRESSO LIBERO; Disney Galà: al Nuovo di Udine tutta la magia delle colonne sonore dei film d’animazione; Olimpiadi, il pacchero d’autore dei fratelli Cerea per il menù della cena di gala. PREMIO UMBERTO GIORDANO Premio Lirico Internazionale Umberto Giordano: gran finale con ingresso libero a FoggiaIl Concerto di Gala dei Vincitori, momento conclusivo della XXIV edizione del Premio Lirico Internazionale Umberto Giordano ... statoquotidiano.it Sabato concerto di gala per la basilica di LomelloGli eventi a sfondo storico-culturale per il Millenario della basilica di Santa Maria Maggiore riprenderanno sabato, alle 21, in basilica con il Concerto di gala del Chorus Sancti Laurentii. In ... laprovinciapavese.gelocal.it Venerdì 20 febbraio 2026 – ore 21:00 L’AVVOLTOIO E LA BAMBINA di Christian Di Furia regia Roberto Galano Teatro Umberto Giordano – Foggia Nel 1994 The vulture and the little girl vince il Premio Pulitzer. L’autore è Kevin Carter, giovane fotografo facebook Milano, Teatro Dal Verme – Marina di Umberto Giordano (prima assoluta) x.com