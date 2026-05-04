Infortunio Mendy il Real Madrid perde il terzino | confermata la lesione alla gamba destra

Il Real Madrid ha annunciato che il terzino ha subito una lesione muscolare alla gamba destra dopo un infortunio durante una partita. La squadra ha confermato che il giocatore dovrà restare fuori dal campo per un periodo di tempo indefinito. L'infortunio ha messo in difficoltà la rosa, costringendo i tecnici a rivedere le strategie difensive. Nessun dettaglio ulteriore sulla durata del recupero è stato comunicato.

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