Infortunio Adams | lesione confermata il Torino perde il difensore per due partite chiave

Che Adams si è infortunato durante l’ultima partita, una lesione al soleo della gamba destra, che lo costringerà a fermarsi per due incontri fondamentali del campionato. La diagnosi conferma un trauma muscolare che richiederà settimane di riposo e fisioterapia. La squadra dovrà fare a meno del difensore in partite decisive contro avversari diretti alla salvezza. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime scelte tattiche dell’allenatore. La società sta valutando le modalità di sostituzione.

La recente valutazione medica su Che Adams segna una tegola importante per il Torino: un infortunio al soleo della gamba destra richiede tempo di recupero e monitoraggio mirato. L’esito degli accertamenti indica un interessamento distrattivo parziale, una condizione che non permette l’impiego immediato dell’attaccante e che impone una gestione prudente del periodo di recupero in un momento di calendario particolarmente delicato. Secondo la comunicazione ufficiale, l’attaccante è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Infortunio Adams, che tegola per il Torino: c’è lesione! Salta due big matchL’infortunio di Adams, causato da una lesione scoperta dagli esami, mette il Torino in difficoltà.

