L’attaccante francese del Real Madrid ha riportato una lesione durante l’allenamento, con comunicazioni ufficiali che ne confermano l’infortunio. Le prime valutazioni indicano che dovrà rimanere lontano dal campo per un periodo ancora da definire, senza specificare i tempi di recupero. La squadra madridista dovrà affrontare questa assenza importante in vista delle prossime gare ufficiali.

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© Calcionews24.com - Infortunio Mbappé, tegola per il Real Madrid! C’è lesione per il francese, le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Il nuovo infortunio di Mbappé preoccupa i tifosi del Real Madrid e il motivo è strano.

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