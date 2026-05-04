Infortunio Deiola ansia in casa Cagliari | presenza a rischio contro l’Udinese Ecco cosa filtra

Il centrocampista del Cagliari è stato costretto a interrompere l’allenamento a causa di un infortunio muscolare, che potrebbe impedirgli di scendere in campo contro l’Udinese. La notizia ha generato tensione tra i tifosi e lo staff della squadra, considerando l’importanza del giocatore nel reparto mediano. Dopo il pareggio nel match precedente, la squadra si prepara senza alcune certezze, mentre si attende di conoscere l’entità dell’infortunio.