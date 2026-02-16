Infortunio Solet | ansia Udinese per le condizioni del suo big Cosa filtra e quanto potrebbe rimanere ai box

L’infortunio di Solet ha preoccupato l’Udinese, che teme per la salute del suo difensore dopo che ha accusato un problema muscolare durante l’ultimo allenamento. Fonti vicine alla società rivelano che il giocatore ha sentito un fastidio al ginocchio destro, causato da uno sforzo eccessivo durante la sessione. Si parla di un possibile stop di alcune settimane, ma ancora nessuna conferma ufficiale sui tempi di recupero.

Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, si è infortunato durante l’allenamento e ora deve prendersi un periodo di pausa.

Il difensore del Parma, Valenti, ha subito una lesione che ha richiesto esami approfonditi.

