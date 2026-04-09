Sydney sensori sui tram bloccati | il risparmio che costa vite umane

Un ex dipendente di una società di trasporto pubblico ha riferito che un progetto per installare sensori di sicurezza sui tram di Sydney è stato fermato a causa dei costi. I test effettuati avevano mostrato che la tecnologia poteva migliorare la sicurezza, ma l’adozione non è stata portata avanti. La decisione ha sollevato preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze di questa scelta.

Un ex dipendente di Transdev ha rivelato che un progetto per installare sensori di sicurezza sui tram di Sydney è stato bloccato a causa dei costi, nonostante i test avessero confermato l’efficacia della tecnologia. Questa decisione è avvenuta dopo la morte di una ragazza nel 2023 e prima che un secondo uomo perdesse la vita nel giugno 2025. La vicenda si concentra sulla gestione della sicurezza sulle linee L2 e L3, dove i mezzi Citadis X05 vengono accoppiati in convogli da 66 metri totali. Il cuore del problema riguarda lo spazio tra le due unità accoppiate, una zona critica dove si sono verificati i tragici incidenti. Nel maggio 2023, Kyra Loreto Dulguime, allora diciassettenne, ha perso la vita nel distretto centrale di Sydney cercando di attraversare la strada tra due vagoni, finendo schiacciata dal mezzo in movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sydney, sensori sui tram bloccati: il risparmio che costa vite umane Addio a Thiago, il cane bagnino che salvava vite umane a Forte dei MarmiIl cane bagnino Thiago è morto nei giorni scorsi a causa di una malattia: in otto anni di pattugliamenti in Versilia ha contribuito a salvare la vita... Tram deraglia a Milano: 2 morti, 54 feriti e il video che salvò viteUn tram della linea 9 si è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano, esattamente sotto i bastioni di Porta Venezia, il 28 febbraio 2026.