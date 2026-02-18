Infortuni sul lavoro in crescita dell’1,4% nel 2025 quasi 81mila le denunce degli studenti I dati INAIL

Nel 2025, il numero di infortuni sul lavoro è aumentato dell’1,4%, con quasi 81mila denunce provenienti dagli studenti. Secondo i dati provvisori dell’INAIL, le denunce totali sono arrivate a circa 598mila, rispetto alle 589mila dello scorso anno. Questa crescita riguarda soprattutto i giovani impegnati in tirocini e apprendistato, spesso in ambienti poco controllati. Le autorità continuano a monitorare la situazione per cercare di ridurre i rischi sul campo. La questione resta al centro delle discussioni sulle condizioni di sicurezza nelle aziende.

Le denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'Inail nel 2025 risultano, in via provvisoria, 597.710, con un incremento dell'1,4% rispetto alle 589.571 dell'anno precedente.