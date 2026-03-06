Infortuni scolastici in aumento | l’Inail registra 6.458 denunce da studenti a gennaio 2026 con un incremento del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2025 Un caso mortale confermato
A gennaio 2026, l’Inail ha ricevuto 6.458 denunce di infortuni da parte di studenti di tutte le età, segnando un aumento del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra queste, è stato confermato un caso mortale. I numeri riflettono una crescita delle segnalazioni di incidenti nelle scuole italiane, con un incidente grave incluso.
Le denunce di infortunio presentate all'Inail da studenti di ogni ordine e grado entro gennaio 2026 ammontano a 6.458, contro le 6.286 registrate nello stesso mese del 2025, con un incremento del +2,7%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Inail 2025: infortuni a scuola in aumento del 3,8% a quota 80mila, ma scendono a 8 i casi mortali tra gli studenti
