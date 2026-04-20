Al forum promosso dal Consiglio nazionale delle professioni e delle imprese, si è discusso delle difficoltà di famiglie e imprese legate all’aumento dei costi energetici. I rappresentanti hanno evidenziato che interventi temporanei sull’emergenza non risolvono in modo stabile le problematiche legate ai rincari, ma rappresentano solo soluzioni a breve termine. L’attenzione si è concentrata sulla necessità di strategie più durature per affrontare la situazione.

“Intervenire sull’emergenza non rappresenta mai una soluzione definitiva, ma solo una risposta temporanea. È necessario adottare una visione di lungo periodo, come insegnava Alcide De Gasperi, orientata alle esigenze delle future generazioni e capace di superare la contingenza. Dobbiamo essere consapevoli che il costo dell’energia è destinato a crescere nel tempo e, per questo, è indispensabile rafforzare una strategia condivisa a livello internazionale, coinvolgendo non solo i Paesi del Mediterraneo, ma anche il Nord Europa e le realtà del Golfo. Occorre diversificare le fonti e individuare soluzioni alternative ai modelli tradizionali, investendo su innovazione, sostenibilità ed efficienza energetica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cnpr forum: famiglie e imprese sotto pressione per i costi energetici

Notizie correlate

Consumo energetico sotto pressione: esperti chiedono interventi urgenti per contenere i costi per famiglie e impreseIl costo dell’energia continua a gravare sulle spalle di famiglie e imprese, mettendo a dura prova il potere d’acquisto e la sostenibilità economica...

Decreto Bollette: 3 Miliardi per Famiglie e Imprese, Bonus e Sconti per Mitigare l’Aumento dei Costi Energetici.Il governo Meloni ha varato un nuovo decreto legge per contenere l'aumento dei costi energetici, stanziando 3 miliardi di euro per famiglie e imprese.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Cresce l’emergenza casa | Acquisti? Un miraggio Famiglie in difficoltà.

Cnpr forum: famiglie e imprese sotto pressione per i costi energeticiPella (FI): Occorre diversificare le fonti. Simiani (PD): Lavorare su extraprofitti. Barabotti (Lega): In bilancio 10 mld in più in tre anni. Pavanelli (M5s): Basta con gli ‘stop and go’ del go ... ilgiornale.it

Cnpr forum, quali sono gli scenari per imprese e famiglie nel 2026?Nel corso del Cnpr forum speciale Legge di Bilancio 2026, quali sono gli scenari per imprese e famiglie?, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da ... ilmattino.it