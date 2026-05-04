Infinito Cabinet Maria Cristina Crespo | una Wunderkammer contemporanea alla Biennale di Venezia
Evento Collaterale della 61ª Esposizione Internazionale d'Arte, "Infinito Cabinet. Maria Cristina Crespo" apre al pubblico dal 9 maggio al 22 novembre 2026 nello spazio di Castello 2145, a Riva San Biasio. La mostra-installazione, curata da Giusy Caroppo e organizzata da Eclettica Cultura.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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