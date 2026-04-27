Ciclica una dea danzante tra 36 schermi alla Biennale di Venezia
Alla 61. Biennale d'Arte di Venezia, all'interno del Padiglione Nazionale della Sierra Leone, il digital artist italiano Jacopo Di Cera presenta Ciclica, un'installazione multimediale che trasforma il cambiamento climatico in esperienza cosmogonica.L'opera si compone di 36 schermi upcycled —.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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