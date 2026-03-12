Studenti dell' istituto Gresner sempre più custodi del parco storico di Villa Pullè

Nella Sala Rossa della Provincia di Verona è stato firmato un accordo che assegna all’Istituto Fortunata Gresner la gestione della manutenzione delle aree di proprietà provinciale nel parco di Villa Pullè. Da anni, studenti e docenti collaborano attivamente con il progetto, che ora si consolida attraverso questa formalizzazione. La firma segna un nuovo passo nel coinvolgimento degli studenti nelle attività di tutela e cura del parco.

Nella Sala Rossa della Provincia di Verona, è stato firmato l’accordo che affida all'Istituto Fortunata Gresner la manutenzione delle aree di proprietà provinciale del parco di Villa Pullè, consolidando un progetto che negli ultimi anni ha già visto studenti e docenti impegnati nella. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Un anno del centro di riabilitazione dell'Istituto Gresner: oltre 6.000 accessi e una nuova palestraUn anno di attività e numeri in forte crescita per il centro di riabilitazione dell'istituto Fortunata Gresner, che nel 2025 ha registrato 6. Visite guidate al Parco di Villa Durazzo Pallavicini per la fioritura del camelieto storicoSabato 28 febbraio riaprono i cancelli del Parco storico di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, con una grande novità per i visitatori. Aggiornamenti e notizie su Villa Pullè Discussioni sull' argomento Studenti dell'istituto Gresner sempre più custodi del parco storico di Villa Pullè; Villa Pullè, il parco affidato agli studenti del Gresner; Il Parco di Villa Pullè affidato all'Istituto Gresner, Verona. Siglato l'accordo per la manutenzione delle aree di proprietà della Provincia. Il progetto coinvolgerà 70 studenti dell'Istituto, nella cura del parco storico; Rapina due anziani al bancomat, viene rincorso dal direttore della banca e bloccato da due passanti. Villa Pullè, il parco affidato agli studenti del GresnerSettanta studenti che nei prossimi mesi lavoreranno nel parco di Villa Pullè. È l’accordo tra la Provincia di Verona e l’Istituto Fortunata Gresner, ... giornaleadige.it