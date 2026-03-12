Isnello l’asteroide diventa un murale | gli studenti dell’istituto Pirandello all’opera con l’artista Buglisi

Gli studenti dell’istituto Pirandello di Isnello hanno collaborato con l’artista Buglisi per trasformare un’installazione dedicata all’asteroide in un murale. L’opera è stata realizzata nel contesto di un progetto che coinvolge l’eccellenza della ricerca astronomica nelle Madonie e la valorizzazione del territorio attraverso l’arte. L’obiettivo è promuovere l’inclusione sociale e la rigenerazione urbana.

"Visione Celeste", iniziativa artistica inclusiva inserita in "Abilità in Mostra" è un progetto promosso dall'associazione Vivi Sano L'eccellenza della ricerca astronomica nelle Madonie, la rigenerazione del territorio attraverso la bellezza e l'abbattimento delle barriere sociali. Tutto questo è "Visione Celeste", iniziativa artistica inclusiva inserita in "Abilità in Mostra", progetto promosso dall'associazione Vivi Sano e finanziato dall'assessorato regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministro per le disabilità. Il progetto della durata di un anno sta consentendo a persone con il disturbo dello spettro autistico di partecipare ad attività artistiche e sportive.