Infermieri Arezzo | fiducia unanime a Giovanni Grasso

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo ha espresso, con voto unanime, fiducia nel proprio Presidente, Giovanni Grasso. La decisione è stata comunicata il 4 maggio 2026, senza opposizioni o astensioni. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso canali istituzionali, confermando il sostegno unanime dei membri dell’ordine nei confronti del ruolo di Grasso alla guida dell’associazione.

Arezzo, 4 maggio 2026 – . "Avanti insieme per la professione" Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo “blinda” con un voto all’unanimità il proprio Presidente, Giovanni Grasso. Riunitosi in seduta straordinaria per valutare la posizione del Presidente in vista della sua candidatura alle prossime elezioni amministrative, il Consiglio (composto da 15 membri) ha respinto fermamente l’ipotesi di dimissioni, confermando totale sostegno alla sua guida. Solidità economica e battaglie storiche La decisione non è solo politica, ma si fonda su risultati concreti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infermieri Arezzo: fiducia unanime a Giovanni Grasso Notizie correlate Pietro Grasso ad Arezzo per “Scrittori in Circolo”Arezzo, 24 marzo 2026 – Pietro Grasso ad Arezzo per “Scrittori in Circolo”: lunedì 30 marzo incontro con l’ex presidente del Senato e autore di “U... Monaldi, Fp Cgil: “Non perdere la fiducia nel lavoro di medici e infermieri”Chirurgo sannita coinvolto nella morte del piccolo Domenico, l’avvocato Petruzzi chiede l’intervento dell’OdM di Benevento VIDEO/ Rapine a... Contenuti e approfondimenti Infermieri Arezzo: fiducia unanime a Giovanni GrassoArezzo, 4 maggio 2026 – Infermieri Arezzo: fiducia unanime a Giovanni Grasso. Avanti insieme per la professione Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo ... lanazione.it L’Ordine degli Infermieri di Arezzo in udienza da Papa Leone XIVArezzo, 10 aprile 2026 – L’Ordine degli Infermieri di Arezzo in udienza da Papa Leone XIV: donata la scultura La pace fa bene al cuore. Una delegazione di OPI Arezzo (Ordine delle Professioni ... lanazione.it