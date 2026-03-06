Monaldi Fp Cgil | Non perdere la fiducia nel lavoro di medici e infermieri

Il rappresentante della Fp Cgil invita a mantenere la fiducia nei medici e negli infermieri, sottolineando che il settore sanitario ha attraversato momenti difficili e che il loro impegno resta fondamentale. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute delle condizioni di lavoro e delle sfide affrontate dal personale sanitario. La richiesta è di riconoscere l’importanza del loro ruolo senza perdere di vista la loro dedizione.

