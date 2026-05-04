Infantino e l’omaggio social | Amala il messaggio del tifoso nerazzurro per l’Inter Campione – FOTO

Il presidente della FIFA, noto tifoso dell’Inter, ha condiviso sui social un messaggio dedicato alla squadra, scrivendo semplicemente «Amala». La pubblicazione è stata accompagnata da una foto, in cui si vede il tifoso nerazzurro celebrare la vittoria dello scudetto, risultato conseguito recentemente dalla squadra. La comunicazione ha generato commenti e reazioni tra gli appassionati, che hanno commentato il post e condiviso l’immagine.

di Alberto Petrosilli Infantino, presidente della FIFA e grandissimo tifoso dell’Inter, ha celebrato la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri sui social. L’ Inter riceve un omaggio speciale dai vertici del calcio mondiale. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi colorano Milano di nerazzurro, anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha voluto partecipare ai festeggiamenti per il titolo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infantino e l’omaggio social: «Amala». Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, Infantino ha condiviso un video che ritrae Piazza Duomo invasa dai tifosi, tra fuochi d’artificio e bandiere al vento.🔗 Leggi su Internews24.com

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