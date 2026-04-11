Dopo aver subito un nuovo infortunio che lo ha costretto a interrompere l’attività prima della partita contro il Como, il capitano nerazzurro ha condiviso un messaggio sui social network. La sua comunicazione ha suscitato grande attenzione tra i tifosi, che hanno commentato e condiviso il post. La sua presenza e le sue parole sono diventate un argomento di discussione tra gli appassionati della squadra.

di Alberto Petrosilli Lautaro, dopo il nuovo infortunio che lo ha costretto a fermarsi prima del Como, ha lanciato un messaggio ai tifosi sui social. L’ Inter deve fare i conti con un nuovo imprevisto proprio alla vigilia della sfida contro il Como. Dopo la straordinaria doppietta nel 5-2 alla Roma, che lo ha proiettato al record di 173 gol in maglia nerazzurra, Lautaro Martinez è stato costretto a fermarsi nuovamente per un riacutizzarsi del problema al polpaccio. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro e il nuovo stop: «A metterci los huevos», il messaggio del capitano ai tifosi nerazzurri. Il capitano, simbolo della gestione Oaktree, non ha perso tempo e ha affidato ai social la sua voglia di riscatto con un messaggio di pura “garra”: « Qui di nuovo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro, il messaggio social del capitano nerazzurro infiamma i tifosi! La carica del Toro – FOTO

Lautaro, il messaggio social infiamma i tifosi! Rientro sempre più vicino? – FOTOdi Redazione Inter News 24Lautaro ha ricominciato a lavorare sul campo dopo l’infortunio patito contro il Bodo Glimt: il post social dell’argentino...

Temi più discussi: L’Inter ritrova Lautaro e Thuram. Poi il messaggio per Bastoni Serie A Enilive; Boninsegna: Felice di essere superato da un condottiero come Lautaro. Ma la mia media-gol...; Inter-Roma, Lautaro esulta sui social: Felice di essere tornato a lottare con i miei compagni; L'Inter schianta la Roma 5-2, doppietta di Lautaro: segnale forte a Napoli e Milan per lo scudetto.

Lautaro, un altro infortunio: il suo messaggio social è emblematicoLautaro ha pubblicato su Instagram una Storia dalla quale si evince un messaggio forte e chiaro: delusione per un altro infortunio ma anche carica e determinazione per un pronto ritorno (Lautaro dovre ... fcinter1908.it

Inter, Lautaro scalpita: il messaggio social del capitano fa impazzire i tifosi!Lautaro Martinez è tornato regolarmente ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione per la sfida contro la Roma di domenica 8 aprile. Il ... spaziointer.it

Nessuno ha mai negato che sul Napoli abbia pesato la mole di assenze, ma le hanno avute tutti: Roma, Milan, Juventus, Lazio e alla faccia se non li ha avuti l’Inter: Lautaro 2 mesi e mezzo, Thuram 2 mesi, Calhanoglu 3 mesi, Dumfries 5 mesi, più gli altri x.com

"Segna con Pisa e Lecce e sento dire che è come Kane" Di Canio non ci sta sul paragone Lautaro-Kane: "Ma come si fa" - facebook.com facebook