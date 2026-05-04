InDIFESA conclusa la prima parte del tour che attraverso lo stupore rompe il silenzio della violenza sulle donne

Si è conclusa la prima fase del tour “InDIFESA”, iniziativa che utilizza momenti di sorpresa per affrontare il tema della violenza sulle donne. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico e rompere il silenzio che circonda questa problematica. Durante le tappe, sono stati presentati spettacoli e interventi pubblici per coinvolgere i partecipanti e stimolare una riflessione collettiva. Il tour continuerà con altre tappe previste nei prossimi mesi.

La conferenza-spettacolo curata da Danilo Audiello che sta girando per tutta la provincia di Foggia Si è conclusa la prima parte dello Spring Tour di “InDifesa”, il ciclo di conferenze-spettacolo dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, che sta attraversando il territorio pugliese con dei momenti di forte impatto culturale e sociale. “InDifesa” è un format innovativo che unisce arte, linguaggio simbolico, testimonianza e divulgazione, affrontando con profondità e delicatezza uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la violenza di genere.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “InDIFESA”, conclusa la prima parte del tour che attraverso lo stupore rompe il silenzio della violenza sulle donne In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed! Notizie correlate Leggi anche: “InDifesa” a Peschici: conferenza-spettacolo contro la violenza sulle donne Leggi anche: Frammen7i: la danza che rompe il silenzio sulla violenza