InDifesa a Peschici | conferenza-spettacolo contro la violenza sulle donne

Lunedì 30 marzo 2026, alle 10:30, si terrà presso l’Auditorium “P.” una conferenza-spettacolo denominata “InDifesa”, dedicata alla tematica della violenza sulle donne. L’evento è organizzato per sensibilizzare il pubblico su questo problema, con interventi e rappresentazioni teatrali che affrontano il tema in modo diretto e immediato. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 10:30, presso l'Auditorium "P. Granieri" di Peschici si terrà "InDifesa", una conferenza-spettacolo ideata e realizzata da Danilo Audiello (Alexis Arts) e organizzato dalla cooperativa Il Filo d’Arianna in collaborazione con il Comune di Peschici. Un’occasione per affrontare il tema della violenza di genere con storie, riflessioni e proposte concrete. Barbara Patetta, presidente della cooperativa Il Filo d’Arianna e responsabile del programma antiviolenza "Antonietta Caruso"; Antonio Soccio, collaboratore del dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Statale "G. Libetta" di Peschici.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “InDifesa” a Peschici: conferenza-spettacolo contro la violenza sulle donne Articoli correlati Leggi anche: "Non toccarmi": al teatro Don Bosco va in scena lo spettacolo contro la violenza sulle donne ’Fame d’amore’ in ascensore contro la violenza sulle donneUn ascensore bloccato, niente wi-fi, poco cibo e soprattutto nessuna via di fuga.