Frammen7i | la danza che rompe il silenzio sulla violenza

Lo spettacolo di danza “Frammen7i” è stato presentato come un progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere rivolto agli adolescenti. La performance intende affrontare il tema attraverso il linguaggio corporeo e visivo, coinvolgendo il pubblico in un dialogo diretto e immediato. La rappresentazione mira a rompere il silenzio su una problematica sociale spesso trascurata.

La danza, nella sua espressione più pura, possiede la straordinaria capacità di superare le barriere del linguaggio parlato, riuscendo a raccontare il non detto, il rimosso e l'invisibile. È esattamente in questo spazio di narrazione non verbale che si inserisce Frammen7i, lo spettacolo di danza prodotto da LD Company de L'AltraDanza, presentato recentemente in Campidoglio. Non si tratta soltanto di un'opera coreografica, ma di un vero e proprio dispositivo culturale pensato per intercettare la sensibilità delle giovani generazioni, offrendo loro una chiave di lettura diversa, immediata e profonda, su un tema purtroppo sempre attuale: la violenza di genere.

