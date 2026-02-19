Incidente sul raccordo anulare | scontro auto-moto morta una persona

Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto sul Grande raccordo anulare di Roma, quando una vettura e una moto si sono scontrate. L'impatto si è verificato intorno alle ore 14, poco prima di un'uscita importante, causando traffico intenso. La vittima, che viaggiava in moto, è stata sbalzata a terra e non ha avuto scampo. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale sul Grande raccordo anulare di Roma. Nel sinistro, che ha coinvolto un veicolo e una moto, è deceduta una persona. La tragedia è avvenuta in carreggiata esterna, altezza dello svincolo Ostiense. L'incidente con esito mortale è avvenuto intorno alle 8:00 del 19 febbraio all'altezza del chilometro 58,900, in orario di punta. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità con traffico rallentato e deviato sulla sola corsia di emergenza. Code a partire da Boccea in carreggiata interna e tra Casilina e Ostiense in esterna. Sul posto presenti il personale Anas e la polizia stradale per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.