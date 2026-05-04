Incidente sulla SS163 Amalfitana | ferito uno scooterista

Questa mattina, poco prima delle 9, si è verificato un incidente sulla SS163 Amalfitana, nella zona di Lone, nel comune di Amalfi. Un motociclista è rimasto ferito dopo aver avuto un incidente lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 9.00, lungo la SS163 Amalfitana, in località Lone, nel territorio comunale di Amalfi. Per cause in corso di accertamento, uno scooter si è scontrato con una Smart che stava effettuando un’inversione di marcia in curva. I soccorsiAd avere la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente sulla SS163 Amalfitana: motociclista precipita nel vuotoMomenti di forte apprensione lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, dove si è verificato un serio incidente nel territorio di Maiori, in località... Incidente in via Flavia: ferito uno scooteristaUn incidente si è verificato intorno alle 16 in via Flavia: stando alle prime informazioni sono rimaste coinvolte una moto e un'auto poco dopo il Mc... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente sulla SS163 Amalfitana: 63enne motociclista precipita in un burrone; Precipita con la moto dalla Costiera Amalfitana, 60enne resta ferito: incidente a Maiori; Amalfi, investito un autista SITA in piazzale dei bus: trasportato in elisoccorso; Incidente stradale a Nocera, scontro fra auto: soccorsi sul posto. Precipita con la moto dalla Costiera Amalfitana, 60enne resta ferito: incidente a MaioriPrecipita con la moto dalla Strada Statale 163 in Costiera Amalfitana e resta ferito. Il malcapitato è un uomo di 60 anni, vittima di un incidente stradale nella giornata di ieri, domenica 3 maggio, a ... fanpage.it Incidente sulla SS163 a Fuenti: scontro tra scooter al semaforoIncidente nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, lungo la SS163 Amalfitana, in località Fuenti, nel tratto compreso tra Cetara e Vietri sul Mare. Intorno alle ore 14, due motorini si sono scontrati ... ilvescovado.it Paura nel pomeriggio di ieri a Magorno (Montesano sulla Marcellana) per un incidente che ha coinvolto due motociclisti. All'origine della caduta ci sarebbe il manto stradale reso viscido dalla sabbia. Ecco le condizioni dei feriti. - facebook.com facebook Incidente aereo in Cina, il documento Usa: «Il pilota ha spento i motori in volo e spinto la cloche per andare in picchiata» x.com