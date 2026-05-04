Un incidente si è verificato sulla Monti Lepini, provocando il decesso di un uomo di 41 anni, noto imprenditore della zona. Le autorità sono intervenute sul luogo dell’incidente e stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica. La notizia ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale, che ha espresso cordoglio per la perdita dell’imprenditore. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Non ce l’ha fatta Marco Crescenzi, 41 anni, imprenditore molto conosciuto nella zona. Le ferite riportate nello scontro tra la sua motocicletta e una Fiat Panda si sono rivelate troppo gravi. L’uomo è morto nella notte nel reparto di terapia intensiva del policlinico San Camillo di Roma, dove era stato trasferito in elicottero dopo il drammatico incidente. Lo schianto nel territorio di Frosinone. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la Monti Lepini, nel tratto che attraversa il Comune di Frosinone, all’altezza del centro commerciale Orizzonte. L’impatto tra la motocicletta condotta da Crescenzi e la vettura è stato particolarmente violento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente sulla Monti Lepini, morto Marco Crescenzi: aveva 41 anni

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