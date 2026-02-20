Tragico incidente sulla strada 156 dei Monti Lepini | un morto nello scontro tra due camion

Un uomo ha perso la vita in un incidente tra due camion sulla strada 156 dei Monti Lepini, nel Comune di Priverno. La collisione si è verificata questa mattina, poco prima delle otto, a causa di un sorpasso azzardato. Uno dei veicoli si è ribaltato, bloccando la carreggiata e creando lunghe code. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’autista coinvolto non c’era più nulla da fare. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e la vittima. Un tragico incidente stradale ha causato la morte di una persona lungo la strada 156 dei Monti Lepini, nel territorio del Comune di Priverno, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, due camion si sono scontrati frontalmente nelle prime ore del mattino. Purtroppo, una delle persone a bordo di uno dei mezzi pesanti ha perso la vita, nonostante l’intervento dei soccorritori. Strada temporaneamente chiusa e operazioni di soccorso. A causa dello scontro, la strada 156 dei Monti Lepini è stata chiusa al traffico al chilometro 23, per permettere alle squadre di soccorso e alle forze dell’ordine di operare in sicurezza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente sulla strada 156 dei Monti Lepini: un morto nello scontro tra due camion Leggi anche: Scontro frontale tra due camion a Priverno: un morto, chiusa la strada 156 del Monti Lepini Leggi anche: Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un morto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: TRAGICO FUORI STRADA SULLA SS PONTINA: FISSATI I FUNERALI DI DAVIDE SPANU; Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un morto; Tragico incidente stradale sulla Maglie-Leuca, morto sul colpo Cosimo Mangia, 61 anni; Giovedì a Nicolosi l’ultimo saluto a Sebastiano morto in un tragico incidente. Tragico schianto tra due camion sulla Monti Lepini a Priverno: perde la vita un uomoUn grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Priverno, lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini. Per ... latinapress.it Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un mortoL’impatto frontale fra i due mezzi pesanti è costato la vita a uno dei due conducenti; rilievi in corso. La strada chiusa in entrambi i sensi di marcia ... latinatoday.it Cori, in provincia di Latina, ha un piccolo centro storico incastonato tra i monti Lepini. Ig walterfotografo #Cori #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta - facebook.com facebook