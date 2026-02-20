Incidente sulla Monti Lepini a Priverno | scontro tra due camion un morto

Venerdì 20 febbraio, sulla strada Monti Lepini a Priverno, due camion si sono scontrati frontalmente, provocando un incidente grave. Uno dei conducenti è stato immediatamente soccorso, ma le ferite sono risultate fatali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. La causa dello scontro resta da chiarire. Gli automobilisti sono invitati a percorrere percorsi alternativi.

L'impatto frontale fra i due mezzi pesanti è costato la vita a uno dei due conducenti; rilievi in corso. La strada chiusa in entrambi i sensi di marcia Incidente mortale oggi, venerdì 20 febbraio, sulla strada Monti Lepini, nel territorio di Priverno. Dalle informazioni a disposizione, sono rimasti coinvolti due camion e uno dei conducenti ha pero la vita. Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 23 della strada statale 156; da una prima analisi sembra che lo scontro tra i due mezzi pesanti si avvenuto frontalmente. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per uno dei camionisti, i soccorsi si sono rivelati vani.