Incidente sulla Monti Lepini è morto il motociclista Marco Crescenzi

Un incidente si è verificato sulla strada Monti Lepini, coinvolgendo una motocicletta e un’auto. La motocicletta, condotta da un uomo di 41 anni, si è scontrata con una Fiat Panda. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in elicottero al policlinico ‘San Camillo’ di Roma, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate fatali e l’uomo è deceduto nella notte.

Troppo gravi le ferite riportate dopo un impatto della sua motocicletta contro una Fiat Panda Marco Crescenzi, 41 anni, imprenditore, è morto la notte scorsa nel reparto di terapia intensiva del policlinico ‘San Camillo’ di Roma, dov’era stato trasferito in elicottero.Il drammatico.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Incidente sulla Monti Lepini, morto Marco Crescenzi: aveva 41 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Non ce l’ha fatta Marco Crescenzi, 41 anni, imprenditore molto conosciuto nella zona. Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un mortoL’impatto frontale fra i due mezzi pesanti è costato la vita a uno dei due conducenti; rilievi in corso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontro tra un'auto e una moto sulla Monti Lepini. Un ferito grave; Grave incidente sulla Monti Lepini: scontro tra auto e moto, centauro in codice rosso; Frosinone, incidente sulla Monti Lepini: motociclista in gravi condizioni dopo scontro frontale; Incidente sulla Monti Lepini a Priverno, frontale fra auto e camion. Frosinone, incidente sulla Monti Lepini: motociclista in gravi condizioni dopo scontro frontaleSulla via Monti Lepini, intorno alle 17 si è verificato un grave incidente nei pressi dell’area commerciale Orizzonte, poco prima di Ceccano. Un motociclista ... ilmessaggero.it Non ce l'ha fatta Marco Crescenzi, vittima dell'incidente sulla Monti LepiniNon ce l’ha fatta Marco Crescenzi il quarantunenne coinvolto nell’incidente di ieri pomeriggio sulla Monti Lepini a Frosinone. L’uomo viaggiava su una moto. Lo scontro, la cui dinamica è al vaglio deg ... ciociariaoggi.it Non ce l’ha fatta Marco Crescenzi il quarantunenne coinvolto nell’incidente di ieri pomeriggio sulla Monti Lepini a Frosinone. L’uomo viaggiava su una moto. Lo scontro, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale, è avvenuto con una Fiat Pand - facebook.com facebook "Sentiero diVino", trekking sui Monti Lepini con degustazione di vini locali ift.tt/4m69NJw x.com