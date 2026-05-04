Un incidente stradale si è verificato in via Caio Duilio a Fuorigotta. La Polizia Locale di Napoli, unità di Fuorigotta, è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi. Al termine delle verifiche, il conducente coinvolto nell’incidente è stato arrestato e successivamente condannato.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’unità operativa di Fuorigrotta della Polizia Locale di Napoli è intervenuta in via Caio Duilio per il rilievo di un incidente stradale tra due autoveicoli. Uno dei conducenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato l’identificazione e l’alcol test, aggredendo gli agenti intervenuti. Condotto presso il presidio ospedaliero San Paolo, è risultato avere un tasso alcolemico ampiamente superiore ai limiti di legge e si è scagliato nuovamente contro gli agenti. A seguito del giudizio con rito direttissimo, l’uomo è stato condannato ad un anno di reclusione con arresti domiciliari e obbligo di firma.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente stradale a Fuorigrotta, arrestato e condannato conducente

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