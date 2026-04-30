Una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Canaro lungo l’argine del Po. L’incidente ha coinvolto un’auto condotta da un uomo di 32 anni, che ora è indagato per omicidio stradale e lesioni. La vicenda è sotto inchiesta da parte delle autorità competenti, che stanno analizzando le cause e le responsabilità dell’accaduto.

Rita Ugolini, 18 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto a Canaro lungo l’argine del Po. Per il caso è indagato il conducente dell’auto, un uomo di 32 anni, per omicidio stradale e lesioni. La giovane viaggiava come passeggera su una Bmw uscita di strada e ribaltatasi. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio del 29 aprile. Dinamica: l’auto perde il controllo e si ribalta. Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava percorrendo la strada arginale quando, affrontando una curva a destra, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. Gli inquirenti ipotizzano una velocità elevata come possibile causa. La Bmw ha sbandato, è uscita di carreggiata e si è ribaltata più volte prima di finire in una scarpata.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rita Ugolini muore a 18 anni nell’incidente a Canaro: indagato il conducente per omicidio stradale

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