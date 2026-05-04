Incidente stradale a Fuorigrotta aggredisce la Polizia | arrestato conducente ubriaco

A Fuorigrotta, un incidente stradale si è concluso con l'arresto di un uomo che, sotto l'effetto di alcol, ha aggredito gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto. L'uomo è stato fermato durante i rilievi e portato in caserma, mentre sul luogo sono rimasti i mezzi e i rilievi della polizia. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate.

Momenti di tensione a Fuorigrotta, dove un uomo ha aggredito gli agenti della Polizia Municipale nel corso dei rilievi effettuati sul luogo di un incidente. Il sinistro è avvenuto in via Caio Duilio, dove due autoveicoli si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti gli agenti dell’Unità Operativa Fuorigrotta per effettuare i rilievi del caso, ma la situazione è rapidamente degenerata. Uno dei conducenti, apparso fin da subito in evidente stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’alcol test. Non solo: l’uomo ha reagito con violenza, aggredendo gli agenti intervenuti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente stradale a Fuorigrotta, aggredisce la Polizia: arrestato conducente ubriaco Notizie correlate Incidente stradale a Fuorigrotta, arrestato e condannato conducenteTempo di lettura: < 1 minutoL’unità operativa di Fuorigrotta della Polizia Locale di Napoli è intervenuta in via Caio Duilio per il rilievo di un... Leggi anche: Ubriaco alla guida, provoca un incidente a Fuorigrotta e poi aggredisce gli agenti: arrestato Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tangenziale di Napoli: si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso. Denunciato dalla Polizia Stradale. - Polizia di Stato; Traffico in tilt sulla Tangenziale: diversi chilometri di coda; Traslazione delle Reliquie di San Gennaro, dispositivo di circolazione per il 2 maggio; Lago Patria, incidente mortale: muore 17enne - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Incidente a Fuorigrotta, un guidatore si scaglia contro i vigiliL'unità operativa Fuorigrotta della polizia locale di Napoli è intervenuta in via Caio Duilio per il rilievo di un incidente stradale tra due auto. Uno dei conducenti, in stato di alterazione psicofis ... napolitoday.it Napoli, incidente a Fuorigrotta: conducente rifiuta l'alcol test e viene arrestatoL'unità operativa di Fuorigrotta della Polizia Locale di Napoli è intervenuta in via Caio Duilio per il rilievo di un incidente stradale tra due autoveicoli. Uno ... ilmattino.it Puglia, microchirurgia salva la mano a un 18enne dopo un grave incidente stradale - facebook.com facebook