Incidente nella notte perde il controllo e cade in moto | grave un uomo

Nella notte di lunedì 4 maggio a Milano, un uomo di 44 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella a una moto. La moto ha perso il controllo e il motociclista è caduto sull'asfalto. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze esatte dell’incidente.

La moto che perde il controllo e la caduta, sull'asfalto. Un motociclista di 44 anni è stato soccorso in codice rosso, nella nottata di lunedì 4 maggio, a Milano. L'uomo, stando a quanto si apprende, è finito a terra dopo una caduta in via Alcide de Gasperi, zona Portello.I soccorsiL'incidente.🔗 Leggi su Milanotoday.it Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani Notizie correlate Incidente nella notte a Balangero: perde il controllo della Vespa, un ferito grave in ospedaleUn grave incidente è stato registrato nella tarda serata di venerdì, 10 aprile, poco prima di mezzanotte, sulla strada provinciale 26 all'altezza del... Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enneUn ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta, dopo un gravissimo incidente avvenuto nel territorio comunale di Noviglio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Incidente mortale sulle autostrade della Liguria nella notte: perde la vita un motociclista di 42 anni; Frontale con un’auto nella notte, motociclista 47enne perde la vita sull’Aurelia; Sorpassa auto e perde il controllo della moto, muore 21enne a Milano. Incidente mortale sulle autostrade della Liguria nella notte: perde la vita un motociclista di 42 anniSoccorso in codice giallo il conducente della macchina, poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino ... primocanale.it Auto fuori strada nella notte sulla statale: un uomo perde la vitaIntorno all’una, la vittima viaggiava a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per ... linkoristano.it Tragico incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio lungo la statale 494, a pochi chilometri da Abbiategrasso: nello scontro tra una moto e una bicicletta ha perso la vita Paolo Comaschi, 66 anni, originario di Vigevano ed ex poliziotto, in pensione dal 2013. L - facebook.com facebook Incidente in moto in un bosco dell’Aretino, conducente soccorso da vigili del fuoco e Pegaso x.com