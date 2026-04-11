Incidente nella notte a Balangero | perde il controllo della Vespa un ferito grave in ospedale

Nella notte tra venerdì e sabato, poco prima di mezzanotte, si è verificato un incidente sulla strada provinciale 26 nel comune di Balangero, in provincia di Torino. Un mezzo a due ruote ha perso il controllo e si è ribaltato, causando il ferimento di una persona che è stata trasportata in ospedale con condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le prime assistenze.

Un grave incidente è stato registrato nella tarda serata di venerdì, 10 aprile, poco prima di mezzanotte, sulla strada provinciale 26 all'altezza del comune di Balangero, in provincia di Torino. Un solo mezzo coinvolto: una Vespa a bordo della quale viaggiava un uomo di 33 anni. Si tratterebbe di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Perde il controllo e sbanda nella corsia opposta generando un maxi incidente: 76anni grave in ospedalePoco dopo le 16 di ieri, martedì 20 gennaio, un maxi incidente ha bloccato la Monza-Saronno, provocando 6 feriti. Grave incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto e sfonda guard-rail: un feritoUn grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sull'autostrada Messina-Catania, poco dopo lo svincolo di Giardini Naxos. Temi più discussi: Incidente sulla Tuscolana: scontro tra auto, morti una donna e un 16enne. Tre feriti, tra cui una bambina; Incidenti mortali tra Roma e Milano: il bilancio è di 3 morti; Tragico incidente a Milano, schianto auto-moto: morto il 19enne Maechel Dantone; Incidente a Chieri nella notte, auto finisce fuori strada: morto Boris Ivli di 22 anni. Incidente nella notte a Balangero: perde il controllo della Vespa, un ferito grave in ospedaleUn grave incidente è stato registrato nella tarda serata di venerdì, 10 aprile, poco prima di mezzanotte, sulla strada provinciale 26 all'altezza del comune di Balangero, in provincia di Torino. torinotoday.it Incidente stradale nella notte sulla Tuscolana a Roma: morti un minorenne e una mamma, gravi le figlieTragico incidente stradale sulla Tuscolana a Roma. Nella serata di ieri, venerdì 3 aprile 2026, due automobili si sono scontrate tra loro lungo via Tuscolana 2122, nella zona di Vermicino. Sul posto ... fanpage.it Non ce l'ha fatta il 79enne morto dopo l'incidente avvenuto mentre era alla guida del suo #trattore in un terreno agricolo ad #Arcisate. All'origine della tragedia potrebbe esserci un #malore Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/arcisate-schiacciato - facebook.com facebook Incidente in via Serenissima, lacrime per il giovane papà Francesco Viola x.com