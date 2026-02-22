Incidente sulla Colombo | scontro auto-moto Un ferito grave portato in ospedale con l' eliambulanza

Un incidente tra auto e moto ha causato il ferimento grave di un motociclista sulla via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, vicino a Casalpalocco. La collisione si è verificata durante il traffico intenso, e un'eliambulanza ha trasportato immediatamente il ferito in ospedale. La polizia ha chiuso temporaneamente una corsia per i rilievi e la viabilità si è rallentata nella zona. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Scontro fra un'auto e una moto su via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, all'altezza di Casalpalocco in direzione centro. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio. Sul luogo dell’incidente è atterrata un’eliambulanza per soccorrere un ferito grave, un ragazzo che era a bordo della moto e che è stato trasportato in ospedale. La corsia centrale è stata chiusa. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale del X Gruppo Mare. La notte scorsa, sempre su via Cristoforo Colombo, all’altezza di largo Angelo Fochetti, si è verificato un altro incidente, che ha coinvolto un’auto e uno scooter. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incidente a Spaccanapoli, ferito 45enne in scontro auto-moto: è grave in ospedaleNella mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo via San Biagio dei Librai a Spaccanapoli, coinvolgendo un'auto e una moto.

