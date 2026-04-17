Roma 23enne muore precipitando dalla tromba delle scale | aveva annunciato la laurea ma non risultava più iscritta da due anni

Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta ieri mattina nell'androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. La giovane aveva annunciato di aver conseguito la laurea, ma risultava non iscritta all'università da due anni. Secondo quanto si è appreso, si trovava in un edificio di proprietà di un familiare e la sua morte è stata causata da una caduta dalla tromba delle scale.

(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta ieri mattina nell'androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. La giovane, orignaria della Sicilia, studentessa della Luiss, aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata proprio ieri ma dalle prime informazioni sembra che non fosse più iscritta all'università dal 2024. I genitori erano arrivati a Roma proprio ieri mattina. Sul posto la polizia. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che la 23enne si sia lanciata volontariamente dalla tromba delle scale. —[email protected] (Web Info) “Le liste d’attesa? Una vergogna”, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ “Le liste d’attesa? Una vergogna”, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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