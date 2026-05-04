Incidente con la moto a San Martino delle Scale palermitano muore precipitando in una scarpata

Durante il fine settimana, sulle strade di Palermo si sono verificati diversi incidenti, tra cui quello che ha causato la morte di un uomo mentre praticava enduro. L'uomo è scivolato con la moto in una zona ripida e impervia nei pressi di Portella Sant’Anna, a ovest di San Martino delle Scale, e è precipitato in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

È stato un weekend di sangue sulle strade palermitane. Un uomo che praticava enduro, ha perso la vita dopo essere caduto con la moto alla base di una scarpata in un’area particolarmente impervia nei pressi di Portella Sant’Anna, a ovest di San Martino delle Scale. La vittima è Francesco.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente con la moto a San Martino delle Scale, un uomo muore precipitando in una scarpata Leggi anche: Incidente con la moto a San Martino delle Scale, un uomo muore precipitando in un dirupo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente con la moto a San Martino delle Scale, un uomo muore precipitando in una scarpata; Palermo, cade con la moto in un dirupo: muore un giovane a San Martino delle Scale; San Martino delle Scale, cade con la moto da cross in un dirupo, muore un giovane; Scontro auto-moto nella notte: 53enne in ospedale in codice rosso. Incidente con la moto a San Martino delle Scale: muore un uomoPALERMO- Incidente mortale a San Martino delle Scale. Un uomo è morto mentre era in sella alla sua moto da enduro in una zona nei pressi di Portella Sant’Anna. Sarebbe caduto in una scarpata. Secondo ... livesicilia.it Esce fuori strada con la moto, muore palermitano a San Martino delle Scale, terza vittima in poche oreUma seconda tragedia ieri a Palermo. Un secondo motociclista ha perso la vita. Francesco Sanfratello. palermitano di 59 anni endurista è morto in un’area impervia nei pressi di Portella Sant’Anna […] ... blogsicilia.it Manca sempre meno alla serata solidale di Fondazione Renato Piatti Giovedì 28 maggio a Villa San Martino (Barasso) una cena di gala per sostenere progetti concreti dedicati all’autonomia dei giovani con autismo. Insieme a Fondazione Mediolanum - facebook.com facebook