Quattro anni dopo il disastro aereo che ha coinvolto un Boeing 737 e ha causato la morte di 132 persone, sono emerse nuove evidenze riguardo alle cause dell'incidente del 21 marzo 2022. Le indagini hanno portato alla luce che il disastro sarebbe stato provocato da un atto intenzionale. Queste rivelazioni hanno svelato dettagli che cambiano la versione ufficiale sui motivi alla base dell'accaduto.

Quattro anni dopo il disastro aereo del Boeing 737 del China Eastern che il 21 marzo 2022 si è schiantato al suolo provocando la morte di 132 persone sono emerse le chiare responsabilità per un incidente provocato intenzionalmente. Cosa è successo in volo. A darne notizia è il Corriere dopo che un comandante e un esperto di indagini aeronautiche hanno dato il resoconto di un documento di quasi tremila pagine e dopo averne visionate ben 1.959. In pratica, uno dei piloti non solo ha spento intenzionalmente i motori quando l’aereo si trovava a 9mila metri d’altezza ma ha annullato il pilota automatico, spostato più avanti possibile la cloche così da far scendere l’aereo in picchiata provocando l’impatto peggiore possibile con il suolo tant’é che i tecnici hanno misurato una velocità di 1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boeing China Eastern, la verità choc sul disastro aereo del 2022: “Fu un gesto intenzionale”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Incidente aereo in Cina, il documento Usa: Il pilota ha spento i motori in volo e spinto la cloche per andare in picchiata; Usa, documento americano riapre il caso del disastro del Boeing 737 della China Eastern: Motori spenti in volo; Aeroporto Marco Polo, atterra il primo volo diretto Shanghai-Venezia di China Eastern airlines.

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Corriere della Sera. . Il 21 marzo 2022 il Boeing 737 di China Eastern con 132 persone a bordo si è disintegrato a terra alla velocità del suono perché chi era in cabina ha spento entrambi i motori — a circa novemila metri di quota —, ha tolto il pilota automatic - facebook.com facebook