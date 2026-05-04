Incidente a Licata scontro tra scooter e un mezzo delle Poste | due feriti

Nella zona di contrada Bugiades a Licata, un incidente ha coinvolto due scooter e un mezzo delle Poste. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e verificare le cause dello scontro. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le autorità stanno svolgendo i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale in contrada Bugiades a Licata, dove due scooter si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un mezzo di Poste italiane impegnato nel servizio di consegna. Ad avere la peggio sono stati i conducenti dei due veicoli, entrambi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Incidente nel sottopasso, scontro tra auto e scooter: feriti due giovani, uno resta incastrato sotto il veicoloNel pomeriggio di venerdì (30 aprile) si è verificato un incidente stradale a Igea Marina, in via Pertini, all’altezza del sottopassaggio ferroviario. Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feritiUn incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Perde il controllo della moto sulla statale 576: centauro finisce in ospedale; Dramma in pista al Rally Show: cronometrista investito, è in condizioni critiche. Licata, scontro tra due scooter: feriti i conducentiIncidente stradale in contrada Bugiades a Licata. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono stati due scooter, tra questi coinvolto un operatore delle Poste. Entrambi i conducenti sono rim ... grandangoloagrigento.it