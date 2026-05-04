Incidente a Fuorigrotta un guidatore si scaglia contro i vigili

Un incidente si è verificato in via Caio Duilio a Fuorigotta, coinvolgendo due automobili. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’unità operativa di Fuorigrotta. Durante le operazioni di rilievo, un conducente ha iniziato a protestare e si è scagliato contro i vigili. La situazione è rimasta sotto controllo grazie all’intervento degli agenti, senza ulteriori conseguenze.

L'unità operativa Fuorigrotta della polizia locale di Napoli è intervenuta in via Caio Duilio per il rilievo di un incidente stradale tra due auto. Uno dei conducenti, in stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato l'identificazione e l'alcol test, aggredendo gli agenti intervenuti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Terrore sul Flixbus: un Casamonica si scaglia contro i vigili, arrestatoPrima le urla e le minacce, poi si è scagliato contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni. Lancia pietre contro la volante della polizia, poi si scaglia contro gli agenti: arrestata 21enneNella notte tra lunedì e martedì, una volante della polizia di Stato, mentre passava per via Buranello durante un controllo del territorio, è stata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un boato sveglia tutto il quartiere: l'esplosione nel cuore della città; Napoli, istituite nuove zone di vigilanza rafforzata a Fuorigrotta; Melito. Grave incidente su via Roma, scontro auto-moto: giovanissimo in gravi condizioni; Traffico in tilt sulla Tangenziale: diversi chilometri di coda. Incidente a Fuorigrotta, un guidatore si scaglia contro i vigiliL'unità operativa Fuorigrotta della polizia locale di Napoli è intervenuta in via Caio Duilio per il rilievo di un incidente stradale tra due auto. Uno dei conducenti, in stato di alterazione ... napolitoday.it Ubriaco alla guida, provoca un incidente a Fuorigrotta e poi aggredisce gli agenti: arrestatoSi è messo alla guida ubriaco e ha provocato un incidente stradale, poi ha aggredito gli agenti della Polizia Municipale: per questo, un uomo è stato arrestato a Napoli con le accuse di guida in stato ... fanpage.it L’AQUILA – Incidente mortale sul lavoro, 47enne rimane incastrato tra le forche di un muletto. - facebook.com facebook Bracciano: incidente alle cascate, ferito un 50enne. Soccorsi in azione fino a tarda notte ift.tt/E10K8St x.com