Terrore sul Flixbus | un Casamonica si scaglia contro i vigili arrestato

Un uomo di 35 anni appartenente alla famiglia Casamonica ha causato scompiglio su un bus Flixbus, iniziando con urla e minacce prima di aggredire due vigili con calci e pugni. La polizia locale è intervenuta per fermarlo e ha proceduto all’arresto. L’incidente si è verificato durante un viaggio, senza che siano stati riportati feriti tra i passeggeri.

Prima le urla e le minacce, poi si è scagliato contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni. A dare in escandescenza un 35enne romano appartenente alla famiglia Casamonica, che è stato arrestato dalla polizia locale. I fatti sono accaduti nel quartiere milanese di Lampugnano intorno alle 14:30 di venerdì 13 marzo. I vigili sono intervenuti perché i passeggeri di un Flixbus erano scesi dal veicolo, spaventati. Nello specifico, avevano segnalato agli agenti dell'unità territoriale 8 che a bordo del mezzo c'era un uomo, esagitato, che stava minacciando i presenti. Gli agenti allora sono saliti a bordo del pullman diretto a Torino. Lì hanno trovato il 35enne che si rifiutava di esibire un documento o di fornire le proprie generalità. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Picchia la compagna, poi si scaglia contro gli agenti: arrestatoSecondo quanto ricostruito, i due, in vacanza nel capoluogo ligure, dopo aver discusso animatamente all’interno di un B&b, sono scesi in strada. Leggi anche: Ubriaco nel bar, si scaglia contro i carabinieri e li ferisce: arrestato