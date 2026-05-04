Un concerto tenuto nel 2022 sulla battigia di Barletta ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone con l’accusa di inquinamento ambientale. L’evento ha attirato migliaia di spettatori e si è svolto nel rispetto di un’area caratterizzata da dune di sabbia. Dopo il concerto, sono stati rilevati danni alle dune di sabbia e interventi delle autorità giudiziarie hanno avviato un’indagine.

Un concerto sul litorale, con migliaia di spettatori in delirio per la star Jovanotti, si è trasformato in un caso ambientalista con tanto di intervento della magistratura e tre indagati. Stiamo parlando della performance del cantante, il Jova Beach Party, che si è svolto il 21 luglio 2022 sulla litoranea di Ponente di Barletta. È stato uno dei concerti con maggior affluenza, circa 30.000 spettatori, della sua tournée estiva. Ma quello che avrebbe dovuto essere un evento da calendario del periodo dell’anno più gettonato del cartellone estivo della Puglia, è balzato sulle cronache dei media della Regione perché è finito al centro di un’inchiesta della Procura di Trani.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Inchiesta sul concerto di Jovanotti. «Il suo palco ha distrutto le dune»

LUCA CARBONI E JOVANOTTI FORUM 2025

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