Gianni Morandi ha tenuto un concerto all’Unipol Forum di Milano, con il figlio Tredici Pietro sul palco e la presenza speciale di Jovanotti. L’evento si è svolto il 17 aprile 2026 e ha attirato numerosi spettatori. Durante la serata, Morandi ha interpretato diverse canzoni, mentre il pubblico ha reagito con entusiasmo. La performance è stata definita da molti come una delle più coinvolgenti del artista.

Bologna, 17 aprile 2026 – Gianni Morandi in concerto all’Unipol Forum di Milano, sul palco anche il figlio Tredici Pietro e Jovanotti. Jovanotti, ospite e sorpresa . "Il concerto più bello del mondo" dice Lorenzo Cherubini, ospite a sorpresa per duettare "Apri tutte le porte". Applausi per lui che si è esibito anche da solo cantando Ragazze Fortunato. E non sono mancati omaggi a Lucio Dalla con Futura e Piazza Grande e a Mina con un accenno di Tintarella di luna. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliaculturajovanotti-vinili-pyzjwx4f Gianni Morandi e Tredici Pietro sul palco insieme. Emozionante il momenti in cui è arrivato sul palco Tredici Pietro che assieme al papà ha cantato "Vita" come a Sanremo e poi una parte da solo della sua "Uomo che cade".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi infiamma Milano: sul palco il figlio Tredici Pietro e la sorpresa Jovanotti. "È il concerto più bello del mondo"

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