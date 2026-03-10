È partito dall' Australia L' Arca di Lorè il nuovo tour di Jovanotti che ha portato sul palco anche un omaggio all' immaginario italiano
(askanews) – È iniziato dall’altra parte del mondo il viaggio de L’Arca di Lorè: grande partecipazione e entusiasmo per i primi concerti australiani a Brisbane e l’esibizione al WOMAD Festival di Adelaide, dove Lorenzo ha presentato la sua musica portando sul palco anche un omaggio alla cultura e all’immaginario italiano. GUARDA LE FOTO Jovanotti tra palco e privato: le foto più belle di Lorenzo Cherubini. Il WOMAD, storico festival internazionale d’arte fondato dal musicista rock inglese Peter Gabriel e dedicato all’incontro tra le culture musicali del mondo, si è confermato il contesto ideale per lo spirito de L’Arca di Lorè: un progetto che nasce proprio dall’idea di viaggio, scambio e contaminazione. 🔗 Leggi su Amica.it
