Le sorelle Cappa sono state chiamate a comparire in tribunale e saranno interrogate domani, insieme a Sempio, che invece sarà ascoltato il 6 maggio. La notizia si aggiunge alle recenti novità sul caso di Garlasco, in seguito alla consegna degli inviti ufficiali dai carabinieri di Milano, come riportato sui social del Tg1. La vicenda giudiziaria prosegue con nuovi interrogatori e sviluppi.

Non solo Sempio: saranno interrogate anche le sorelle Cappa dopo la svolta sul caso Garlasco. Secondo i social del Tg1 sono stati consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio a Paola e Stefania Cappa. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende, domani, come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, anche le sorelle Cappa interrogate: saranno sentite domani. Sempio sarà sentito il 6 maggio

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